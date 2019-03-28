28 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Magazin ipucu sorusu Instagram'dan, Bugünkü ipucumuz merakla beklenen Netflix Türkiye’nin ikinci orijinal dizisi ile ilgili sevgili hadiciler. Sekiz bölümden oluşan, gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimler bulunuyor. 2019 yılında gösterime girecek bu dizinin adını kimler biliyor?" şeklinde takipçileri ile paylaştı. Hadi Magazin bugün saat 13.15'te Özge Ulusoy'un sunumuyla olacak.

HADİ İPUCU CEVABI

28 Mart Hadi magazin ipucu sorusu cevabı: ATİYE

HADİ İPUCU SORUSU: NETFLİX TÜRKİYE'NİN İKİNCİSİ DİZİ

Netflix’in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat’in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin çekimleri başladı. Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor.

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.



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