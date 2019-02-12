Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 12 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, " Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu bu güce ne ad verilir?" şeklinde geldi. Hadi bugün saat 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasında 10.000 TL değerindeki ödülü dağıtacak.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 yarışması detayları

12 Şubat Hadi ipucu cevabı: ENERJİ

Ödül ise, 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU: BESİN ÖGELERİNİN OLUŞTURDUĞU GÜÇ ENERJİ'DİR

Enerji ve besin ögeleri vücuda ancak besinlerin tüketilmesi ile alınır. Bitki ve hayvan dokularının yenilebilen kısımları besin olarak tanımlanır. Gıda ya da yiyecek sözcükleri besin ile eş anlamlı olan sözcüklerdir. Doğada yüzlerce besin bulunmaktadır.

Besinler, içerdikleri besin ögelerinin çeşitliliği ve miktarları açısından farklıdır. Bazı besinler A vitamininden, bazıları C vitamininden zenginken, bazıları kalsiyum ya da demirden zengindir. Bazı besinler proteinden, bazıları yağdan zenginken, bazıları tüm bu besin ögelerinden fakir olabilir.

İşte bu nedenle besinler, içerdikleri besin ögelerine ya da işlevlerine göre 4 grupta toplanır. Bu gruplama, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmenin uygulanmasında kolaylık sağlar.

HADİ JOKER KODU

12 Şubat Hadi joker kodu yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde.