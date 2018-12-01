Hadi ipucu 1 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak Beşiktaş Galatasaray derbisinden geliyor. Hadi ipucu 1 Aralık sorusu ise; "Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kimdir?"

HADİ İPUCU SORUSU 1 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 12:30'da

Ödül ise 20.000 TL

Hadi İpucu; "Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kimdir?"

HADİ İPUCU CEVABI 1 ARALIK: CÜNEYT ÇAKIR

Cüneyt Çakır (d. 23 Kasım 1976, İstanbul),Türk futbol hakemi ve sigortacı. Babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır. Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacandan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015 de Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

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