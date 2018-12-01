Hadi ipucu 1 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak bir filmden geliyor. Hadi ipucu 1 Aralık sorusu ise; " Biz Size Döneriz filminin başrol karakterlerinin adı nedir? "

HADİ İPUCU SORUSU 1 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 20:30'da

Ödül ise 20.000 TL

Hadi İpucu; " Biz Size Döneriz filminin başrol karakterlerinin adı nedir? "

HADİ İPUCU CEVABI 1 ARALIK: LALE VE AKIN

BİZ SİZE DÖNERİZ FİLMİ KONUSU

Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu yerli yapım Biz Size Döneriz'in başrollerini Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram paylaşıyor. Film üniversiteden yeni mezun olmuş altı gencin iş ararken hayata tutunma ve kendilerini bulma çabasını ele alıyor. ‘Biz Size Döneriz’ filmi, Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit adında üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın İstanbul’da iş bulma ve hayatlarındaki en ciddi başlangıçlar için ilk adımlarını atma hikayesini anlatıyor. Yeni mezun her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını başarılı tespitlerle anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını, ihanetleri de işin içine katarak, gençlerin kendilerini bulma hikayesini beyazperdeye taşıyor.

HANDE SORAL (LALE)

Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Oyunculuk hayatının başlamasındaki en büyük etken Komedi Dükkanı adlı yapımda bir bölümlük konuk oyuncu olarak yer alması olmuştur. Bundan sonra birçok dizi ve film teklifi alan başarılı oyuncu bu filmdeki performansıyla da adından çok söz ettireceğe benziyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL (AKIN)

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Üniversitede makine mühendisliğinden mezun olan Ertuğrul üniversite yıllarından beri çeşitli sahnelerde roller almış ve daha sonra da bu alanda başarılı adımlarla ilerleyerek televizyon dünyasının aranan bir yüzü haline gelmiştir.

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