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Hadi ipucu sorusu 10 Kasım: Veda filmi Sinan Tuzcu ve Özge Pirinçci kimdir? Hadi ipucu sorusu yanıtı

Hadi ipucu sorusu az önce instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucusu, TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Sinan Tuzcu ve Özge Pirinçci oldu. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı.

10.11.2018 - 15:04 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. 10 Kasım saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, Hadi yarışmasının ipucusu, TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Sinan Tuzcu ve Özge Pirinçci oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 10 KASIM

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 20.30’da!

"İpucun TV+’ta, Öne Çıkanlar film kategorisindeki Veda filminin detaylar sayfasında. Filmi izlemeyenler ve merak edenler TV+’tan kolayca izleyebilirler.  TV+ uygulamasında 60.000 joker seni bekliyor. 60.000 jokerden birini almayı sakın unutma! " denildi.

Hadi ipucu sorusu cevabı: Sinan Tuzcu ve Özge Pirinçci 

Özge Özpirinçci Kimdir?

Özge Özpirinçci (d. 1 Nisan 1986, İstanbul), Türk oyuncu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.

Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.

Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.

Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.

ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.2017-de fox tv de yayinlanan Kadin dizisinde bas rol olan iki cocuk annesi Bahar karakterini canlandirmaktadir.

Sinan Tuzcu kimdir?

Sinan Tuzcu, (d. 10 Temmuz 1977, Gaziantep) Türk dizi ve sinema oyuncusu. Senarist.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalı mezunu (2004). Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında (2006) dizisi ile tanındı. Aynı yıl Engin Cezzar - Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı (2006). 9 Temmuz 2006'da evlendiği Dolunay Soysert ile bu oyunda başrolü paylaştı. Son çalışmalarını Duru Tiyatro bünyesinde, Emre Kınay yönetiminde yapmıştır.

2006 yılında BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen 'Sürmanşet' adlı oyunu yazmıştır.

2014 Yılında Kanal D ve Star Tv de yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını senaristliğini yapmıştır.

2016 yılında Atv de yayınlanan Kehribar dizisinin Hikayesini ve senaristliğini Ali Aydın'la beraber yazmıştır.

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