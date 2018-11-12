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Hadi ipucu sorusu 12 Kasım: Yelkenliyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro'ya eşlik eden evcil hayvan hangisi?

Hadi ipucu sorusu bugün 12.30'da başlayacak yarışma için "Yelkenliyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro'ya eşlik eden evcil hayvan hangisi?" olarak soruldu. Peki Hadi ipucu sorusu olarak sorulan Sadun Boro kimdir? İşte 12 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

12.11.2018 - 10:34 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi için ipucu olarak Yelkenliyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro'ya eşlik eden evcil hayvan işaret edildi. Peki Yelkenliyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro'ya eşlik eden evcil hayvan hangisidir? İşte Sadun Boro'ya dair detaylar...

HADİ İPUCU 12 KASIM: YELKENLİYLE DÜNYA TURU YAPAN İLK TÜRK DENİZCİ SADUN BORO'YA EŞLİK EDEN EVCİL HAYVAN

Sadun Boro, 1965'te Alman asıllı eşi Oda Boro ile beraber çıktı. Onlara Kanarya Adaları'nda aldıkları ünlü kedileri Miço eşlik etti.

SADUN BORO KİMDİR?

Sadun Boro 1928 yılında İstanbul'da doğup, 5 Haziran 2015'te Marmaris'te hayatını kaybetti. Dünyanın çevresini 1965-1968 yılları arasında eşi Oda ve Kısmet adlı yelkenli teknesiyle dolaşan ilk Türk denizci olarak tarihe geçti.

1928 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Caddebostan ve Marmara kıyılarında geçti. Denizcilik hayatına önce sandalla başladı; liseye geçtiği yıllarda ilk yelkenli teknesine sahip oldu.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İngiltere'ye giderek Manchester Üniversitesi'nin Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

1952'de Ling adlı 11 metrelik bir yelkenliyle İngiltere'den Karayip Adaları'na kadar uzanan ilk açıkdeniz, Atlantik aşırı yolculuğunu bir İngiliz ile birlikte gerçekleştirdi. O zaman 'Cumhuriyet' gazetesinde tefrika olan bu gezinin anıları 2004'te Bir Hayalin Peşinde adlı eserinde neşredilmiştir.

Bugünkü yelkenlisi 10,5 metre boyunda ve keç armalı Kısmet, 1963'te Salacak'ta Athar Beşpınar'ın atölyesinde kızağa kondu. Hayatta en büyük emeli olan dünya seyahatine 1965'te Alman asıllı eşi Oda Boro ile beraber çıktı. Onlara Kanarya Adaları'nda aldıkları ünlü kedileri Miço eşlik etti. Üç yıl süren seyahatin anıları Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Bu anılar, daha sonra Pupa Yelken adlı kitapta toplandı.

Boro ailesi 1977-1979 arasında, o zaman sekiz yaşında olan kızları Deniz'le beraber Karayip Adaları'nı, Amerika'nın doğu sahillerini gezdi.

1980'den beri Bodrum'da yaşayan Sadun Boro özellikle Gökova, Göcek gibi güney Ege koylarının korunması için çaba harcamış, Okluk Koyu’nun ortasına Denizkızı heykeli yapılmasını sağlamıştır. Boro, gazete ve dergilere deniz ve doğa sevgisini aşılayan yazıları uzun süre yazmayı sürdürmüştür.

Sadun Boro'nun 46 yıl boyunca bindiği ve yaklaşık 150 bin deniz mil yaptığı ’Kısmet’ adlı teknesi, İstanbul/Hasköy'deki eski Haliç Tersanesi'nin olduğu yerde, Rahmi Koç Müzesi'nde görülebilir.

Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan 87 yaşındaki Sadun Boro, 05.06.2015 Marmaris’te tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

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