Hadi ipucu 13 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi SİM ipucu olarak cilt güzelleştirme işlemleri işaret edildi. Hadi ipucu 13 Aralık sorusu ise; "Cildin gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne denir?"

HADİ İPUCU SORUSU 13 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 20:30'da

Ödül 30.000 TL

Hadi İpucu; Kozmetik ürünleri, insanlık tarihi kadar eskidir. Öyle ki bronz çağında bile sürme örneklerine rastlanmıştır. Sanırım ipucumuzun nereden geleceğini tahmin edebiliyorsun! Hadi İpucu sorusu ise, "Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir? "

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: KONTÜR

Kontür nedir?

Kontür, ışık ve gölge dengesi sağlayarak, yüzünüzde ya da vücudunuzda, belirginleşmesini istediğiniz hatları aydınlatarak ön plana çıkaran, belirgin olmasını istemediğiniz kısımları ise gölgelendirerek geri plana iten bir makyaj işlemidir.

Yaygın olarak yüzde kullanılan bu makyaj işleminde, burnu dar ve kalkık göstermek, elmacık kemiklerini belirginleştirmek, surat şeklinize ve yapınıza en uygun makyajı yapmak esas alınmaktadır. Şuan dünyada var olan “ideal kadın” kavramına en yakın hale gelmek için uygulanan bu yöntem her kozmetik dükkanından erişebileceğiniz malzemeler ile rahatlıkla yapılabilir.

Yüz şeklinizi bilmek kontür yaparken en önemli unsurlardan bir tanesidir. Yuvarlak, kare, uzun veya oval yüz şekillerinden hangisine sahip olduğunuz makyaj şeklinizi değiştirir. Gözlerinizin kısıklığı, alnınızın büyüklüğü, yanaklarınızın tombulluğu ve çene genişliğinizi tüm makyaj işlemlerini etkiler.

Örneğin burnunuz yana doğru geniş değilse, burun üstü aydınlatma verip yanlardan daraltmanıza gerek yoktur. Alnınız fazla genişse, saç diplerinden başlayan kısmı koyultup, kaş etrafınızı aydınlatarak alnınızı küçültebilirsiniz. Dudak boyutunuz, göz kapaklarınızın düşüklüğü, yüzünüzün kemikli olup olmadığı önemli etkenler arasındadır.

Kontür İşlemi Nasıl Yapılır?

Kontür işlemine başlamadan önce cildinizin güzelce temizlendiğinden ve nemlendirildiğinden emin olun. Öncelikle bir kat makyaj altı bazı kullanırsanız, makyajınız çok daha kalıcı olacak ve topaklanma yapmayacaktır. Kaş ve göz makyajınızı bitirdikten sonra ten makyajına geçerseniz, çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.

Cildinizin kendi tonuna uygun fondöteni tüm yüzünüze eşit miktarda uygulayın ve parmak uçlarınız veya makyaj süngeri yardımıyla yayın. Fondöten hafifçe emildikten sonra ilk olarak gölgeleme işlemini uygulayın. Bu işlemi yüz tipinize göre; burun kenarları, çene çevresi, alın ile saçın birleştiği nokta, elmacık kemiklerinin altındaki yanak çukurları gibi pek çok noktaya uygulayabilirsiniz. İki ton koyu olan bronzerı, fondöteni, pudrayı veya farı, ürüne uygun bir fırça yardımıyla bu bölgelere sürerek güzelce yedirin. Koyu rengin kalıp halinde kalmamasına ve keskin geçişler yapmamasına özen gösterin.

Gölgelerden sonra aydınlatma işlemine geçebilirsiniz. Zıtlık oluşturacak şekilde bu işlemi, burun ucu, dudak kıvrımının üst noktası, elmacık kemiklerinin üstü, kaşların üst ve alt kısmı, çene ucu gibi kısımlara uygulayabilirsiniz. Kontür işlemi ile yüzünüzü inceltebilir, kusurlarınızı gizleyebilir, hayal ettiğiniz ideal surata kavuşabilir, en sevdiğiniz kısımlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

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