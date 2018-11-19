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Hadi ipucu sorusu 19 Kasım: 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı ve Türkçesi nedir? Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusu bugün 20.30'da başlayacak yarışma için, 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G işaret edildi. Peki Hadi ipucu sorusu 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı ve Türkçesi nedir? İşte 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı ve Türkçesi ve 19 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde

19.11.2018 - 16:06 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı ve Türkçesi işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki 30 bin lira ödüllü Hadi için 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı ve Türkçesi nedir?

HADİ İPUCU: 2G, 3G, 4G, 4.5G GİBİ İNTERNET HIZINI TEMSİL EDEN BİRİMLERDEKİ G’NİN AÇILIMI VE TÜRKÇESİ NEDİR?

2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki "G", İngilizce "Generation" kelimesinin baş harfi. Generation kelimesi Türkçe'ye "nesil" olarak çevriliyor. Yani internet hızı 2. nesil, 3. nesil, 4. nesil diye gittikçe atıyor.

5G'YE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Mobil internette gecikme gecikme sürelerini 1 milisaniyeni altına, indirme hızlarını ise 10 Gbps'nin üzerine çıkaracak olan 5G ve ötesi için Türkiye, yol haritasını çıkardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye’nin mobil iletişimde 5G’ye geçişine rehberlik edecek “5G ve Ötesi Beyaz Kitap” resmen yayınlandı. Beyaz Kitap’ta yer alan takvime göre Türkiye’de 5G'nin ticari olarak 2023 yılında tamamen hazır olarak sunulması planlanıyor.

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