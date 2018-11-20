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Hadi ipucu sorusu 20 Kasım: Skinny ve slim fit modellerinin popüler olduğu kıyafet nedir? Hadi ipucu yanıtı

"Hadi ipucu" sorusu bugün 12.30'da başlayacak yarışma için, Skinny ve slim fit modellerinin popüler olduğu kıyafet işaret edildi. Peki "Hadi ipucu" sorusu Skinny ve slim fit modellerinin popüler olduğu kıyafet nedir? İşte Skinny ve slim fit modellerinin popüler olduğu kıyafet ve 20 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

20.11.2018 - 10:11 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Skinny ve slim fit modellerinin popüler olduğu kıyafet işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki 10 bin lira ödüllü Hadi için Skinny ve slim fit modellerinin popüler olduğu kıyafet nedir? 

HADİ İPUCU: SKİNNY VE SLİM FİT MODELLERİNİN POPÜLER OLDUĞU KIYAFET NEDİR?

Skinny ve slim fit modellerinin oldukça popüler olduğu, kadın erkek ayırmaksızın hepimizin severek giydiği kıyafet "kot pantolon"dur.

KOT PANTOLON NASIL YAPILIR?

Kot, İngilizce'deki Denim kelimesinin Türkçe'deki karşılığı olarak kullanılır. Sözlük anlamı: "Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş, blucin" dir.

Kot sözcüğünün Türkçeye yerleşmesinin asıl nedeni, bu ismin Türkiye'de blucini (özgün dil, ing.: blue jeans) üreten ilk kişinin soyadından geliyor olmasıdır. Türkiye'deki ilk kot üretimini yapan, Muhteşem Kot, 1940 yılında Fransa'ya yaptığı bir gezide blucinle karşılaşır. Sağlamlığına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteşem Kot, bu kumaşı Türkiye'de üretmeye karar verir.

Türkiye'ye döndüğünde bu kumaşı üretmeyi başarır ve 1960 yılına gelindiğinde günde 200 adet üretimi yakalamıştır. Bu kumaş o dönemde özellikle köylüler ve işçiler tarafından çok tutulur. 1960 yılında KOT adını markalaştırırlar.

Ancak 1980'li yıllara Turgut Özal dönemi gelindiğinde serbest piyasa ekonomisiyle kapılar açılır ve yabancı markaların yerli piyasaya girmesiyle o günlere kadar birinci sırada olan Kot marka blucin artık ikinci sınıf olmuştur. Böylece satışları düşen firma 1992 yılında üretimi durdurur ve fabrikayı kiraya verir.

 

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