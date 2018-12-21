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Hadi ipucu 21 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün öğlen saat 12.30'daki Hadi ipucu olarak "en uzun gecenin yaşandığı tarih" işaret edildi işaret edildi. Hadi ipucu 21 Aralık sorusu ise; "En uzun gece (Kış dönümü) hangi tarihtedir?"
HADİ İPUCU SORUSU 21 ARALIK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi bugün 12:30'da
Ödül ise; 10.000 TL
Hadi İpucu; Bugünkü ipucumuz "Ben gece insanıyım." diyen hadiciler için geliyor. En uzun gece olarak da bilinen, kış gün dönümü hangi tarihtedir?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI:21 ARALIK
21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.
TÜRKİYE'DE 21 ARALIK
Güneşin doğuşu: 08.27
Güneşin batışı: 17.40
Gece süresi: 14 saat 47 dakika
Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika
En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;
Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.
En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat
Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.
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