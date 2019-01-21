Hadi ipucu 21 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 21.30'daki Hadi ipucu olarak milli futbolcumuz işaret edildi. Hadi ipucu 21 Ocak sorusu ise; "Okay Yokuşlu, hangi İspanyol takımında oynamaktadır?"

HADİ İPUCU SORUSU 21 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 21.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı

Hadi ipucu sorusu: Futbolsever hadiciler burada mı? Çünkü Orta Şekerli Futbol Gecesi, bu akşam 21.30’da. Milli Futbolcumuz Okay Yokuşlu, hangi İspanyol takımında oynamaktadır? La Liga’nın gediklilerinden olan bu takımı bilebilecek misiniz bakalım...

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: CELTA VİGO



Celta de Vigo İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin takımıdır. 1923'te kurulan takım 2004-05 sezonunda tekrar La Liga'ya yükselmiştir. Takım maçlarını 51,800 kişilik Balaidos Stadı'nda oynamaktadır.Taraftarları kuzeydeki komşu kent La Coruna takımı RC Deportivo ile ezeli rekabet halindedir.

Deportivolulara hakaret amaçlı taktıkları "El Turco" ismi karşı takım taraftarlarınca kabul görmüş ve "Evet, Türk gibi güçlüyüz!" şeklinde cevap bulmuştur. Aynı şekilde RC Deportivolular da Celta Vigo taraftarlarını "Portekiz hayranı" olmakla itham ederler. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupasında Fenerbahçe'nin de oldugu gruptan çıkarak 3. tur maçlarını oynamaya hak kazanmıştır.