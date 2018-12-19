Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 21.30'daki Zor Hadi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Berlin Panteri lakaplı milli kalecimiz kimdir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. Bu akşam ise saat 21.30'da Zor Hadi düzenleniyor. 19 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 19 ARALIK

Zor hadi bu akşam 21.30'da!

17 Haziran 1951'de Batı Almanya ile oynadığımız futbol maçı futbol tarihimizin unutulmazları arasındadır. Bu maçta efsane kurtarışlar yapmış milli kalecimiz, Berlin Panteri lakabını almıştır! Babası Atatürk'ün özel kalem müdür muavinlerinden olup ismini Atatürk'ün koyduğu sporcumuz kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI: TURGAY ŞEREN

TURGAY ŞEREN KİMDİR?

Turgay Şeren 15 Mayıs 1932'de Keçiören'de doğdu. Kaleci pozisyonunda görev alan oyuncu, futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçirmiştir.

1932 yılında doğan Şeren, altyapısında oynadığı Galatasaray'ın A takımındaki ilk maçına 1949-50 sezonunda çıktı. 1954-55, 1955-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi; 1961-62 ve 1962-63 sezonlarında Millî Lig; 1962-63, 1963-64 ve 1965-66 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kariyerinin tamamını geçirdiği Galatasaray'da 1966-67 sezonu sonuna kadar görev yaptı. Bu süreçte 369'u lig olmak üzere 405 resmî maça çıktı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığında, resmî maçlar göz önüne alındığında kulüp tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olan Şeren, sonralarını bu unvanını farklı oyunculara kaptırdı.

1950 ile 1952 yılları arasında Türkiye 21 yaş altı millî takımında, 1950 ile 1966 yılları arasında ise Türkiye A millî takımında oynadı. 1951'de Berlin'de Batı Almanya'ya karşı yapılan ve Türkiye'nin 1-2 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlar neticesinde "Berlin Panteri" lakabı ile anılmaya başladı. Ülkenin katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası olan 1954 FIFA Dünya Kupası'nda, takımın birinci kalecisi olarak mücadele etti. A millî takım formasıyla 46 maçta görev aldı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığında, Lefter Küçükandonyadis ile birlikte en çok A millî olan oyuncu konumunda olsa da, günümüzde bu iki oyuncu bu alanda 24. sırada bulunmaktadır. Türkiye A millî takımı formasıyla 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Şeren, bu alanda birinci konumdadır.

Futbolculuğu bırakmasının ardından teknik direktörlük ve futbol yazarlığı kariyerine başladı. 1968-69 sezonu başında Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörlüğüne geldi. 1969-70 sezonunda Vefa, 1970-71 sezonunda Samsunspor, 1971-1973 yılları arasında yeniden Mersin İdman Yurdu, 1974'te yeniden Vefa ve son olarak 1979-80 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdı. Bir dönem ise televizyonda yayınlanan futbol programlarında yorumculuk yapan Şeren, 1993-2013 yılları arasında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin başkanlığını da yaptı. 7 Temmuz 2016'da İstanbul'da hayatını kaybetti.

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