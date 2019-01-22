5 | 5

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.