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Hadi ipucu sorusu 29 Ekim: Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, yönetim şekli nedir?

Hadi ipucu sorusu saat 20.30'daki 70 bin lira ödüllü yarışma için yayınlandı. Atatürk'ün "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare" dediği yönetim şekli işaret edildi. Bugün kutlanan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Hadi'de büyük ödül 70 bin lira olarak ilan edildi. Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, yönetim şekli nedir? İşte 29 Ekim Hadi ipucu sorusu cevabı

29.10.2018 - 15:42 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün kutlanan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Hadi'de büyük ödül 70 bin lira olarak açıklandı. 70 bin lira ödüllü Hadi'de ipucu sorusu olarak iseAtatürk'ün "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare" dediği yönetim şekli işaret edildi. Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, yönetim şekli nedir?

HADİ İPUCU: TÜRK MİLLETİNİN TABİAT VE ADETLERİNE EN UYGUN OLAN İDARE, YÖNETİM ŞEKLİ NEDİR?

Hadi ipucu sorusunun cevabı bu akşamki 70 bin lira ödüllü büyük yarışma için araştırılıyor. Atatürk'ün "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare" dediği yönetim şekli, 29 Ekim 1923'te ilan edilen ve bugün 95. yılı kutlanan CUMHURİYET'tir.

CUMHURİYET'İN İLANI

Cumhuriyet'in İlanı, hukuksal olarak, İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.

Daha geniş anlamıyla cumhuriyetin ilanı, Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk Devrimi'nin bir parçasıdır; diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir.

"29 Ekim 1339 (1923) tarih ve 364 sayılı Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun" ile 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nun altı maddesinde (1, 2, 4, 10, 11 ve 12. maddeler) değişiklik yapılmış; birinci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

"Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir".

Anayasanın diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuş; Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçileceği öngörülmüş; hükûmetin kuruluş usulü değiştirilmiştir. Hükûmetin kuruluş şeması bakımından meclis hükûmeti sisteminden vazgeçilerek parlamenter sisteme geçilmiştir.

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