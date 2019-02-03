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Hadi ipucu 3 Şubat sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak ışığın yanmasını sağlayan aygıt işaret edildi. Hadi ipucu 3 Şubat sorusu ise; "Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet nedir?"
HADİ İPUCU SORUSU 3 ŞUBAT
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'da
Ödül ise; 30.000 TL
Hadi ipucu sorusu: Hepimiz çocukluğumuzda bisikletlerimizi en havalı etiketler ve ışıklarla süslerdik. Bu ışıklardan bir tanesi enerji üretmek için sadece pedal çevirmeye ihtiyaç duyar, biz hızlandıkça ışık daha da parlardı. Bu akşamki ipucumuz da ışığın yanmasını sağlayan aygıtla alakalı. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet nedir?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: DİNAMO
Dinamo mekanik enerjiyi doğru akıma dönüştüren bir elektrik makinası dır. Bir dinamoda DC akım üretimi, Faraday’ın elektromanyetik indüksiyon yasasına dayanır. Buhar makinesi ile yaptığı bir deneyde bakır bir plakayı bir mıknatısın oluşturduğu manyetik alan içinde döndürerek elektrik enerjisini üretti.
Dinamo, tipik olarak bir bisikletin ön tekerleğine yerleştirilmiş ışıklara (DC) enerji üreten bir makina dır. Bir bisiklet dinamosu, en basit jeneratörlerden biridir.
Gündelik hayatımızda elektrik üretimi için Dinamo birçok uygulamada kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda bisiklet farlarında çok yaygın kullanılmaktaydı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bisikletlerde dinamo kullanımı nerdeyse yok denilenecek kadar azaldı ve yerini ledaydınlatmalı farlar çıkmıştır.
Dinamonun Çalışma Prensibi
Dinamo, yalıtımlı tel bobinleri ile sarılmış kalıcı bir mıknatıs içerir. Mıknatıs döndüğünde, telde elektrik üreten, değişen bir manyetik alan oluşturur.
Tipik olarak, bir bisiklet dinamosu içinde dönen bir veya daha fazla kalıcı mıknatıs bulunmaktadır. Cihaz, sator adı verilen sabit bir parça ve döneç adı verilen dönen bir parçadan oluşur. Bobin mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alanda döndüğünde, manyetik akı bobinlerden geçmeye başlar ve bunun sonucunda tel boyunca elektrik alanı ortaya çıkar. Bu alan normal olarak iki bobin arasında dönen ve değişken gerilimler üreten 8 kutuplu dairesel bir mıknatıs tarafından üretilir.
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