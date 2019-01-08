Her bölümü büyük bir ilgi ile takip edilen Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bugün öğlen sorusunu Instagram'dan paylaşarak, "İpucumuz 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir dernekten geliyor. Kurucuları devlet korumasından ayrılan; koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adını bilen var mı?" dedi.

Hadi'de her gün olduğu gibi bugün de iki kez yarışma olacak ve bugün saat 12.30'da canlı yayınlanacak. 12 soruyu doğru bilen takipçilerine ise, 6.000 TL değerindeki ödülü eşit bir şekilde paylaştıracak.

HADİ İPUCU CEVABI

8 Ocak Hadi 12.30 ipucu cevabı, Hayat Sende Derneği

HADİ İPUCU SORUSU: KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİREN DERNEK

2007 yılında yetiştirme yurdunda yetişmiş bir grup idealist gençle yola çıktık. Adımız Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Koruma Yardımlaşme ve Dayanışma Derneği'ydi.

2012 yılında yaş ortalaması 23 olan bir grup yurtta yetişmiş genç yönetimizi devraldı ve yenilendik. Adımız Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği oldu. Hedefimiz koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin hayatlarına yenilikçi çözümler getirmekti.

Bu amaçla onlarca farklı çalışma gerçekleştirdik. Çalışmalarımız neticesinde ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldük.

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