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Hadi İpucu sorusu: Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, hangi simge bulunur? 11 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

Hadi İpucu sorusu bugün saat 11.11'de olduğu gibi yine alışveriş sitelerinden geliyor. Bu akşam saat 20:30'da canlı yapılacak 55.500 TL ödüllü Hadi yarışmasının ipucu sorusu "Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, hangi simge bulunur?" olarak açıklandı. Yarışmacılar bu ipucu ile bir adım önde olacaklar. 11 Kasım Hadi ipucu sorusu yanıtı haberimizde

11.11.2018 - 15:37 | Güncelleme:

Hadi ipucu 11 Kasım sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi için ipucu olarak alışveriş siteleri işaret edildi. Hadi ipucu 11 Kasım sorusu ise; "Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, hangi simge bulunur?"

HADİ İPUCU SORUSU 11 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi bu akşam 20:30'da
Ödül 55.500 TL
Hadi İpucu, İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenlik çok önemli! Haftanın son ipucu da alışveriş sitelerinden geliyor. Peki,  "Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, hangi simge bulunur?"

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: KİLİT (ASMA KİLİT)

Bir site bağlantısının güvenli olup olmadığını kontrol etme;

Bir web sitesinin ziyaret etmek için güvenli olup olmadığını öğrenmek üzere site hakkındaki güvenlik bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Siteyi ziyaretiniz güvenli veya gizli olamıyorsa Chrome sizi uyarır.

1. Chrome'da bir sayfa açın.

2. Bir sitenin güvenliğini kontrol etmek için web adresinin sol tarafında bulunan güvenlik durumuna bakın.

  • Kilitle Güvenli
  • Site bilgilerini görüntüleyin Bilgi veya Güvenli değil
  • Tehlikeli Güvenli değil veya Tehlikeli
  1. Site ile ilgili ayrıntıları ve izinleri görmek için simgeyi seçin. Chrome'un algıladığı bağlantı gizliliğinin özetini görürsünüz.

Güvenlik sembollerinin anlamı;

Kilitle Güvenli

Site üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız bilgiler gizli kalır.

Bu simgeyi görseniz bile, gizli bilgileri paylaşırken her zaman dikkatli olun. Ziyaret etmek istediğiniz sitede olduğunuzdan emin olmak için adres çubuğuna bakın.

Site bilgilerini görüntüleyin Bilgi veya Güvenli değil

Site, gizli bir bağlantı kullanmamaktadır. Birileri bu site üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız bilgileri görebilir ya da değiştirebilir. 

Bazı sitelerde, aşağıdaki adımları uygulayarak sayfanın daha güvenli bir sürümünü ziyaret edebilirsiniz:

  1. Adres çubuğunu seçin.
  2. http:// kısmını silin ve bunun yerine https:// yazın.

Bu işe yaramazsa site sahibiyle iletişime geçip sitenin ve verilerinizin güvenliğini HTTPS ile sağlamasını isteyin.

Tehlikeli Güvenli değil veya Tehlikeli

Bu sayfada gizli veya kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz. Mümkünse siteyi kullanmayın.

Güvenli değil: Dikkatli bir şekilde ilerleyin. Bu sitenin bağlantısının gizliliği ile ilgili ciddi bir sorun var. Birileri bu site üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız bilgileri görebilir.

"Giriş yapma işlemi güvenli değil" veya "Ödeme işlemi güvenli değil" mesajını görebilirsiniz.

Tehlikeli: Bu siteden uzak durun. Tam sayfa kırmızı uyarı ekranı görürseniz Güvenli Tarama, siteyi güvenli olmadığı için işaretlemiştir. Siteyi kullanmanız durumunda gizli bilgilerinizi riske atma ihtimaliniz yüksektir.

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