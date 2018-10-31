Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün saat 20.30'da geçen hafta ödül devrettiği için 40 bin lira ödüllü yarışma için bugünün sorusu "Bizimkiler" dizisinin senaryosu Umur Bugay’ın hangi filmindeki karakterlerin geliştirilmesiyle oluşmuştur" oldu. Ayrıca, Hadi resimli yarışma akşam saat 19:00'da yapılacak.

HADİ İPUCU: "BİZİMKİLER" DİZİSİNİN SENARYOSU UMUR BUGAY'IN HANGİ FİLMDEKİ KARAKTERLERİN GELİŞTİRİLMESİYLE OLUŞMUŞTUR.

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu sorusu yayınlandı. Hadi İpucu sorusu şu şekilde "Bizimkiler" dizisinin senaryosu Umur Bugay’ın hangi filmindeki karakterlerin geliştirilmesiyle oluşmuştur?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: KAPICILAR KRALI

Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır.

Film, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır.

Konusu; Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.



OYUNCU KADROSU

▶ Kemal Sunal - Apti Şakrak

▶ Şener Şen - Zabıta Şakir

▶ Ayşen Gruda - Hacer

▶ İhsan Yüce - Hacer'in Babası

▶ Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

▶ Türker Tekin - Kapıcı İsmail

▶ İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

▶ Nejat Gürçen - Gazino Patronu

▶ İhsan Bilsev - Patronun Adamı

▶ Muadelet Tibet - Hanife Teyze

▶ Salih Sarıkaya - Kahveci

▶ Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

▶ Nermin Özses - Hacer'in Annesi

▶ Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

▶ Selim Naşit - Baķka

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ