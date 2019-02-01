1 Şubat Hadi İpucu Sorusu Cevabı belli oldu. Kısa sürede bir milyona aşkın kullanıcı sayısına ulaşan Hadi bu akşamki oynanacak olan yarışmasında çıkacak olan soruyu Instagram hesabından, " Kendimize dikkat edip, sıkı sıkı giyinmeyi unutmuyoruz değil mi? Sonra üşütüp, hasta olup bizi üzmeyin sakın.Bugünkü ipucumuz genellikle soğuk algınlığı sonucu solunum yollarımızda ortaya çıkan bir rahatsızlıkla ilgili. Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" diyerek takipçileri ile paylaştı. Hadi bugün saat 20.30'da yayınlanacak olan yarışamsında 20.000 TL değerindeki para ödülünü tüm soruları bilen takipçileri arasında eşit bir şekilde bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

1 Şubat Hadi ipucu cevabı: Öksürük

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna “prodüktif öksürük” denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.

Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir.

HADİ JOKER KODU

1 Şubat Hadi joker kodu tükenmiştir.