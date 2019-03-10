10 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Aile ipucu sorusunu Instagram hesabından takipçilerine, "Dijital; verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren demek. Siz de biliyorsunuz ki teknolojik gelişmelerin etkisiyle dijital iletişimin önemi de her geçen gün artmaktadır. Peki siz arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurmak için ne kullanıyorsunuz?" şeklinde sordu. Hadi Ailece bugün saat 19.30'da Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanacak. Ödül ise, 30.000 TL değerinde!

HADİ İPUCU CEVABI

10 Mart Hadi Ailece ipucu cevabı: MESAJ

HADİ İPUCU SORUSU: İLETİŞİM KURMAK İÇİN KULLANILAN UYGULAMA MESAJ

Anlık mesajlaşmanın diğer Chat (sohbet) yazılımlarından veya sitelerinden farklı olmasının nedeni çalışma prensibinin daha farklı işliyor olmasına dayanır. Bir sohbet sitesinde sizin yazdığınız önce sunucuya ulaşır ve ardından bir ekrana yansıtılarak karşıdaki kullanıcıya iletilir.

10 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLAMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE DQ UYGULAMASINDA BULUNMAKTADIR.