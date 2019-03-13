13 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün saat 12.30'da yayınlanacak olan yarışması için ipucu sorusunu Instagram hesabından, "Bugünkü ipucumuz dilimize Fransızcadan geçmiş, mono(tek) ve occulaire(mercek) kelimelerinin birleştirilip kısaltılmasıyla elde edilmiş bir kelimeden geliyor sevgili hadiciler! Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismini kimler biliyor?" şeklinde yayınlandı.

HADİ İPUCU CEVABI

13 Mart Hadi ipucu cevabı: MONOKL

HADİ İPUCU SORUSU: TEK GÖZLÜK CAMI MONOKL NEDİR?

Tek gözde kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı gözlüğe "Monokl" denir.

Gözlük, çerçeveli mercek ya da merceklerden oluşan bir aksesuar, bir araçtır. Gözlüğün kullanım amacı, görme bozukluğunu gidermek ya da gözleri dış etkenlerden korumaktır. Gözlük, plastik ya da metal vb. bir çerçeve içine oturtulmuş, cam, plastik ya da cam ve plastik karışımı malzemeden özel olarak yapılır. Kaynakçı ya da dalgıç gözlüğü gibi özel amaçlı kullanılanları da bulunan bu araç, bir göz doktoru tarafından yapılan ölçüm ve araştırma sonucunda, yazılan reçeteye göre, konunun uzmanı olan yetkin kişilerce (optisyen) bilimsel yöntemlerle kişiye özel olarak hazırlanır.

13 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMADI