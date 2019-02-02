Hadi ipucu sorusu 2 Şubat 20.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Elm Sokağında Kabus filmindeki Freddy Krueger kurbanlarını nerede yakalıyordu?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. 2 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı yani Elm Sokağında Kabus filmindeki Freddy Krueger kurbanlarını yakaladığı yer haberimizde.

HADİ İPUCU 2 ŞUBAT: ELM SOKAĞINDA KABUS FİLMİNDEKİ FREDDY KRUEGER KURBANLARINI NEREDE YAKALIYORDU?

hadi bu akşam TV+ Korku Gecesi’yle 20:30’da!

Ödül TV+ katkılarıyla 20.000 TL Bu akşam korku gecesine hazır mısın hadici?

İpucumuz da bir korku filminden geliyor İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma Yarışmada herkesten bir farkın olsun. Hadi, acele et.

Hadiciler için ipucu zamanı! Korku filmi denince akla ilk gelen klasiklerden Elm Sokağında Kabus filmindeki Freddy Krueger kurbanlarını rüyalarında yakalıyordu. Freddy bu akşam TV+ Korku Gecesi'nde karşına çıkabilir, bizden söylemesi.

HADİ İPUCU CEVABI: RÜYALARINDA

ELM SOKAĞINDA KABUS FİLMİ HAKKINDA

Elm Sokağında Kâbus, 2010 ABD yapımı işkenceci filmidir. Filmin yönetmenliğini Samuel Bayer yapmıştır. Wesley Strick ve Eric Heisserer filmi, 1984 yapımı Elm Sokağında Kâbus filmin yeniden çevrimi olarak yazmışlardır. Konu olarak, Springwood isimli kurgusal bir kasabada birkaç gencin rüyalarında seri çocuk katili Freddy Krueger'ın hayaleti tarafından katledilmelerini ele alır.