Hadi ipucu sorusu bu akşam, Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen "Sherwood Ormanı" işaret edildi. 25 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen "Sherwood Ormanı" hangi ülkede?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. İşte 25 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 25 MART

hadi bu akşam 20.30'da!

Kelime oyunlarını seven hadicileri çok eğlendirecek bir oyunumuz var! Harfleri karışık verdik, günün ipucunu buraya gizledik! Bakalım Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen "Sherwood Ormanı"nın hangi ülkede olduğunu bu harflerden çözebilecek misin?

HADİ İPUCU CEVABI: İNGİLTERE

SHERWOOD ORMANI

Sherwood Ormanı, İngiltere'nin Nottinghamshire şehrinde bulunan orman. Robin Hood efsanesinin burada gerçekleştiği rivayet edilir. Sherwood Ormanı 423 hektarlık alanı kaplar.

Sherwood Ormanında bulunan dev meşe ağacı Edwinstowe köyü yakınındadır. Ağacın takriben yaşı 800 ila 1000 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ağaç 23 ton ağırlığında ve 10 metre çapındadır.