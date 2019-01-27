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Hadi ipucu sorusu 27 Ocak 20.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterdir?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. 27 Ocak Hadi ipucu sorusu cevabı yani İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz karakterlerinin olduğu dizi haberimizde.
HADİ İPUCU 27 OCAK: İSMAİL ABİ, ERDAL BAKKAL VE HIRSIZ YAVUZ HANGİ DİZİDE YER ALAN KARAKTERLERDİR?
hadi bugün 20.30’da.
Bugünkü ipucumuz fotoğraflarda saklı sevgili hadiciler. Unutulmaz replikleriyle hafızalarımıza kazınan İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir?
HADİ İPUCU CEVABI: LEYLA İLE MECNUN
LEYLA İLE MECNUN HAKKINDA
Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı, genel yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı ve kurgusunu Murat Bör’ün üstlendiği dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1'de gösterilmiştir. 17 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 103. bölümün ardından dizi yayından kaldırılmış, ancak 104. ve son bölüm 27 Ocak 2014 tarihinde TRT'de yayımlanmıştır.
KONUSU
Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler.
Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez aşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır. Mecnun Leylayı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz.
Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya aşık olur.
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