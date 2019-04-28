Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Hadi 100 yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Reis'te sürekli hamburger yiyen karakterin adı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Hadi 100'de ise son 100 yarışmacı kalana kadar sorular soruluyor ve kalan yarışmacılar arasında büyük ödül bölüştürülüyor. Peki Reis'te sürekli hamburger yiyen karakterin adı nedir? 28 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 28 NİSAN 100 YARIŞMASI

McDonald’s ile hadi100 bugün 20.30’da!

Ispanak yiyerek güçlenen çizgi film karakteri Temel Reis’i kimler hatırlıyor sevgili hadiciler? Her bölümde, azılı düşmanı Kabasakal ile mücadele eden ve sevgilisi Safinaz’ı kurtaran Temel Reis’in maceralarını anlatan çizgi filmde bir de sürekli hamburger yiyen bir karakter vardı.Bu karakterin adı neydi sizce?

HADİ İPUCU CEVABI: WELLİNGTON WİMPY (KÖFTEHOR)

TEMEL REİS HAKKINDA

Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu dünyaca ünlü, ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteridir. Çizgi filmi ise 1929'da Elzie Crisler Segar tarafından canlandırılmıştır. İlk yıllarda Temel Reis çizgi filmi, siyah-beyaz olarak çıkmıştır. Sonra da her ülkede renkli olarak sunulmuştur.

Sevgilisinin adı Olive, Türkçe dublajda Safinaz'dır. Başlıca düşmanı ise Bluto, Türkçe dublajda Kabasakal adlı kurgusal karakter olan Temel Reis, kendi döneminde izleyicilerine rotoskop makinesiyle sunulmuştur.

17 Ocak 1929’da ilk defa bir mizah dergisinde yayımlanan Thimble Theater adlı çizgi romanın yan karakteri olarak çıktı sevenlerinin karşısına. 1933 yılında Betty Boop çizgi filmiyle sinemaya atlamayı başaran bu kahraman, unutulmaz çizgi karakterler arasına girdi. 1937’de Amerika Birleşik Devletleri’nin yeme alışkanlıklarına yaptığı katkıları nedeniyle heykeli dikilen ilk çizgi karakter oldu.

Ağzında piposu ve geniş çenesiyle bu denizci karakter başı sıkıştığında ya da güce ihtiyacı olduğunda bir teneke kutu konserve ıspanağı ağzına boşaltıyor; pazıları şişiyor karşısına çıkanı yeniyordu. Yanlış bir hesap sonucu demir içeriğinin yüksek olduğuna inanılan bu sebze böylece ailelerin favorisi haline geldi.

Elsie Segar imzasını taşıyan bu karakter iyice popülerleşince 1930’dan itibaren çizgi romana kendi adını verdi. Famous Studios 1942’den itibaren bu karakteri canlandırarak sinemaya taşıdı. 1960'tan itibaren televizyonla tanıştı. Bir de çocuğu oldu. 1980’de Robin Williams’ın canlandırdığı müzikal filmle, 2004’te ise 3 boyutlu bilgisayar animasyonuyla ekranlara geldi.

Sevgilisi Olive Oyl Türkçesiyle Safinaz, ince uzun yapısı, simsiyah saçları topuzu, abartılı büyük ayakları, enerjik ve yaşam dolu karakteriyle dikkat çekiyordu. Başlıca düşmanı ve arkadaşı Bluto yani Kabasakal da Safinaz’a aşıktı ve kaba saba yöntemleriyle onun aklını çelip gerektiğinde onu kaçırmaya çalışıyordu. O ise yediği ıspanaklarla bu kaba gücün de hakkından gelmeyi başarıyordu.