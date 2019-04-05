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Hadi ipucu sorusu cevabı 6 Nisan: 1997 doğumlu Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu kimdir? 20.30 Hadi Spor Gecesi

Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 5 Nisan Hadi Spor Gecesi ipucu sorusu, "NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bu basketbolcuyu tanıyan var mı?" diye soruldu. İşte Hadi ipucu Spor Gecesi cevabı

Giriş: 05.04.2019 - 17:55 | Güncelleme:

5 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugün sizlere Türk profesyonel bir basketbolcumuzun ismini soruyoruz sevgili hadiciler. 1997 doğumlu oyuncu, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bu basketbolcuyu tanıyan var mı?" şeklinde yayınlandı. Hadi Spor Gecesi'nde bugün 20.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek. İşte Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU CEVABI

5 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı 5 Nisan: Furkan Korkmaz

HADİ İPUCU SORUSU: ŞUTÖR GARD VE KISA FORVET BASKETBOLCU

Furkan Korkmaz (d. 24 Temmuz 1997),NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Baskent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Baskent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

 

 

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