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Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Selvi Boylum, Al Yazmalım filminin yönetmeni kimdir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Selvi Boylum, Al Yazmalım filminin yönetmeni kimdir? İşte 8 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 8 NİSAN
hadi bugün 20.30'da!
Bugünkü ipucumuz Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak sayılan 1977 tarihli bir film hakkında sevgili hadiciler. Başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın oynadığı, kamyon şoförü İlyas ve Asya'nın aşkını konu alan; "sevgi emektir" sözüyle meşhur filmin adı "Selvi Boylum, Al Yazmalım". Peki bu filmin yönetmeni kim biliyor muyuz?
HADİ İPUCU CEVABI: ATIF YILMAZ
ATIF YILMAZ KİMDİR?
Atıf Yılmaz Batıbeki (9 Aralık 1925, Mersin - 5 Mayıs 2006, İstanbul),Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist.
Mersin'de doğmuştur. Lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve güzel sanatlar akademisinde bir süre eğitim almıştır. 1951 yılında Kanlı Feryat filmi ile yönetmenliğe başlamadan önce iki kez yardımcı yönetmenlik, ve ayrıca film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı da yapmıştır. Aktif olduğu dönem boyunca 110'dan fazla film yönetmiştir. 2004 yılında yönettiği Eğreti Gelin filmi yönettiği son film olmuştur. 5 Mayıs 2006 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.
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