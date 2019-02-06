Canlı Bilgi Yarışması Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün bu akşamki ipucu sorusunu Instagram hesabından yayınladı. "Günün en bilgili 100 hadicisinden biri olmaya hazır mısın????? Belki de seni o 100 hadici arasına taşıyacak ipucu, düğünle alakalı olacaktır. O zaman gelsin! Felix Mendelssohn, bugün düğünlerde de çalınan "Düğün Marşı" eserini hangi oyun için bestelemiştir?" şeklindeki soruyu takipçileri ile paylaştı. Hadi bu akşam Hadi100 konsepti ile saat 20.30'da başlayacak. Yarışmada son 100 kişi kalana kadar soru sorulmaya devam edecek. Ve tüm sorulara doğru yanıt veren kullanıcılar para ödülünün sahibi olacak.

HADİ İPUCU CEVABI:

6 Şubat Hadi ipucu cevabı: Bir Yaz Gecesi Rüyası

HADİ İPUCU SORUSU: DÜĞÜN MARŞI HANGİ OYUN İÇİN BESTELENMİŞTİR?

İlk basımı 1600 olmakla beraber yazımı ve ilk sahnelenişinin 1594 ya da 1595 yıllarında gerçekleştiği sanılmaktadır. Ana teması aşk ve evliliktir. Karışık ilişkiler üzerinden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapmıştır. Olaylar Antik Yunanistan'da bir düğün çevresinde geçmektedir.

Belgelere göre ilk oynanışı 1604 yılında "A Play of Robin Goodfellow" adıyla gerçekleştirildi. Oyunda Ovidius'un dönüşümler'inden ve İngiliz halk masallarından izlere rastlanmakla birlikte olay örgüsünün büyük ölçüde Shakespeare'e dayandığı sanılmaktadır. 1970 yılında Peter Brook yapımı sahnelenme oyunun önemli yorumlarından biridir.