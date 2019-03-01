1 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi 20.30'daki ipucu sorusunu "Herkes kalp sağlığına ne kadar dikkat ediyor sevgili hadiciler? Bugunkü ipucumuz bir bilim dalından geliyor. Kalp dedik, bilim dalı dedik. Peki siz bize neler söyleyebilirsiniz?" diye sordu. Hadi bu akşam 12 soruyu bilen takipçilerine 30.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 20.30 ipucu detayları...

1 Mart Hadi ipucu cevabı: Kardiyoloji

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI 1 MART: KARDİYOLOJİ NEDİR?

Kardiyoloji uzmanı; kalp ve kalp damarlarını etkileyen hastalıkların teşhisini yapan, gerekli yöntemlerle hastaları tedavi eden ve hastalığın önlenmesine ilişkin çalışmalar yapan uzman unvanı kazanmış tıbbi personeldir. Kardiyoloji uzmanı, kardiyovasküler sistem üzerinde yer alan hastalıkları tedavi eder.

1 MART HADİ İPUCU SORUSU YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İS TÜKENMİŞTİR