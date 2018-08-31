Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Hadi'nin bugün saat 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu olarak Daltonlar'ın isimleri işaret edildi. İşte Red Kit'teki Dalton Kardeşler'in isimleri

DALTON KARDEŞLER'İN İSİMLERİ

Dalton kardeşler, Morris ve René Goscinny tarafından yaratılan Red Kit adlı ünlü çizgi roman dizisinin kurgusal karakterleri olan banka soyguncusu dört erkek kardeş. Red Kit ile amansız bir kaçma-kovalama mücadelesi içindedirler.

İlk Dalton Kardeşler, -Bob, Grat, Bill ve Emmett- 1951 yılında Morris tarafından çizilen Red Kit macerasında yer almışlardır. Fiziksel olarak birbirine benzeyen bu dört kardeş, boy uzunlukları açısından birbirinden ayrılır. İlk Dalton Kardeşler'in en kısa boylu ve en tehlikeli olanı Bob adını taşır. En uzun boyluları ise Emmett’tir. İlk Daltonlar, daha sonra ortaya çıkan Daltonlar’dan çok daha tehlikeli insanlardır ve maceranın sonunda ikisi (Bob ve Grat) Kansas’ta öldürülürler. Emmett ise yaralanır ve hapse atılır. Bill Dalton çatışmada yer almaz.

Birkaç macera sonra, Daltonlar’ın kuzenleri ortaya çıkar. Bunlar Joe, William, Jack ve Averell adlarını taşırlar. Aynen daha önceki maceralarda yer alan kuzenlerine benzeyen bu dört kardeşin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır: Joe çetenin ateşli lider iken, Avarel, aklı fikri yemekte olan, kafası fazla çalışmayan kardeştir. Bu ikinci Dalton çetesi Red Kit’in pek çok macerasında yer alır. Her ne kadar Red Kit onları yakalayıp cezaevine gönderse de, her seferinde oradan kaçmayı başarırlar ve Red Kit ile yeni bir macera yaşarlar.

Joe Dalton

Dalton Kardeşler’in en ufak tefek olanıdır. Red Kit’ten ve aptal köpek Rin Tin Tin’den nefret etmektedir. Pek çok macerada, hapisten kaçmasını engellemek için Rin Tin Tin’e zincirlenmiştir. Red Kit’in adını duyduğunda dahi çıldıracak gibi olur. Sinirlendiğinde William ve Jack tarafından sakinleştirilmeye çalışılır. Daltonlar’ın en tehlikeli ve en zeki olanıdır. Kızınca hemen silahına sarılır, aslında iyi bir atışçıdır ama Red Kit ile karşılaştığında şansı yaver gitmez; Red Kit önce davranarak (genellikle) Joe Dalton'un elindeki silahı vurarak etkisiz hale getirir ya da Joe Dalton ıskalar.

Jack ve William Dalton

Ortanca kardeşler büyük ve küçük kardeşlere göre daha renksiz kişiliklere sahiptirler. Sık sık Averel’e saldıran Joe’yu sakinleştirmeye çalışırlar. Başlangıçta, William kılık değiştirme uzmanı, Jack ise silah meraklısı olarak betimlenmiş olsalar da, sonradan karakterlerin bu özellikleri gösterilmemiştir. İki kardeş kolaylıkla birbirine karıştırılabilir. Önceleri William Jack’ten küçük olduğu halde, sonraki bazı maceralarda Jack küçük kardeş, William büyük kardeş olarak gösterilmiştir. Bazı öykülerde bu iki kardeşten küçük olanı, kolay sarhoş olan bir tip olarak çizilmiştir.

Averell Dalton

Averell en uzun boylu ve en genç olan Dalton’dur. Yeme takıntılıdır ve sürekli « Ne zaman yiyeceğiz ? » diye sorarak Joe’yu kızdırır. Averel, aptal köpek Rin Tin Tin’i sevmektedir çünkü ikisinin zeka seviyeleri uyuşmaktadır. Averel iyi huyludur ve bazen aptallığı onun dürüst konuşmasına yol açar, bu da bazen Red Kit’in Dalton Kardeşler’i hapse göndermesini kolaylaştırır. Ancak yaptığı yemekleri eleştiren olursa sinirlenip saldırganlaşabilir. Oburluğu nedeniyle çeşitli maceralarda garip şeyler yemiştir: Sabun kalıpları, tüm derisi ve kılları ile birlikte bir öküz, cenaze kaldırıcısının giysileri ve şapkası gibi.

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