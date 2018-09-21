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Hadi ipucu sorusu: Gemilerin baş taraflarına ne ad verilir? 21 Eylül Hadi

Gemilerin baş tarafı, Hadi Bilgi Yarışması'nın bu akşamki ipucu sorusu olarak duyuruldu. Hadi ipucu sorusu, bu akşam saat 20.30'daki 12 bin lira ödüllü yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu için gemilerin en önde bulunan baş taraflarına verilen ad nedir? İşte gemilerin baş tarafına verilen ad

21.09.2018 - 16:00 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak Hadi'de büyük ikramiye 12 bin lira olarak duyuruldu. Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu, gemilerin yönleri ve bölümleriyle ilgili. Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına verilen ad nedir? Gemilerin baş tarafına verilen ad haberimizde.

HADİ İPUCU: GEMİLERİN EN ÖNDE BAŞ TARAFLARINA NE AD VERİLİR?

Pruva veya baş, bir deniz taşıtının gövdesinin ön kısmı. Taşıt hareket hâlinde iken en önde kalan kısımdır ve pupa (kıç) kavramının zıttıdır. Bir gemide başın en önemli görevi suyu yararak sürüklemeyi (direnci) azaltmaktır. Genellikle yavaş yük gemilerinde hacmi (dolayısıyla batmazlığı) artırmak için yayvan bir pruva kullanılırken daha hızlı gemilerde keskin yapılı bir pruva kullanılır.

Bir pruva suyun üstten aşıp güverteye ulaşamayacağı kadar yüksek olmalıdır. Eğimli (diyagonal) bir pruva su tutmayı kısmen azaltır. Bunun buzlanmayı, paslanmayı ve çürümeyi önleme gibi faydaları vardır.

Pruva sözcüğü Türkçeye Venedikçe "prova" sözcüğünden geçmiştir. İtalyancası "prora" veya "prua" şeklindedir.

GEMİLERİN YÖNLERİ - BÖLÜMLERİ

Baş ya da pruva geminin ön tarafını;
Kıç ya da pupa arka tarafını;
Sancak sağ tarafını;
İskele sol tarafını;
Borda yanları,
Karina alt kısmını belirtir.

GEMİLERİN TARİHİ

Gemi, su üstünde dengede durabilen, manevra kabiliyeti bulunan (makine, yelken, kürek yardımı vb.) belli bir büyüklüğe sahip olan ulaşım aracıdır.

İlk olarak MÖ 4000 yıllarında Eski Mısırlıların uzun kamışlı tekneler yapması gemilerin bilinen en eski örneğini oluşturmuştur. MÖ 3000 yıllarından sonra Polinezyalılar, Pasifik Okyanusu'nda uzun mesafeler katedebilmelerini sağlayan Polinezya navigasyon sistemini oluşturdular. MÖ 15. yüzyıldan itibaren Fenikeliler kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla bütün Akdeniz’e yayılmışlardı. Koloniler arasında ulaşım ve ticaret, gemiler aracılığıyla sağlanıyordu. 700-1000 yılları arasında Vikingler uzun tekneler yapmışlardır. 1500'lü yıllardan itibaren kalyon adı verilen tekneler yapılmıştır. 19. yüzyılda yelkenlerin yerini buhar gemileri almaya başlamıştır. Bunlar hâlen kullanılmaktadır.

GEMİ TÜRLERİ

Çeşitli gemi tipleri bulunmaktadır. Tanker, konteyner, cevher, LASH, kurtarma, buzkıran, yat, fabrika, frigorifik, savaş ve tekne başlıca gemi çeşitlerindendir.

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