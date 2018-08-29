Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu olarak bir döneme damgasını vuran Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları soruldu. İşte Kaygısızlar'ın bgaşrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu

KAYGISIZLAR BAŞROL OYUNCULARI

Kaygısızlar'ın başrolünde EMmenun Kaygısız'ı canlandıran Ercan Yazgan, Berber İsmail'i canlandıran Halit Akçatepe, Sabriye Kaygısız'ı canlandıran Ayşen Gruda ve Kafiye Kaygısız'ı canlandıran Çiçek Dilligil gibi usta isimler yer alıyordu. İşte Kaygısızlar dizisinin konusu ve tam oyuncu kadrosu

KAYGISIZLAR DİZİSİNİN KONUSU

Kaygısızlar, senaryosunu Tükenmezkalem Film Grubu'nun yazdığı, sırasıyla Kanal D , Star TV, Kanal 6, tekrar Kanal D ve son olarak tekrar Star TV'de yayınlanmış komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Memnun Kaygısız, Ordulu ve çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye'yi görür ve o an ona aşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye'yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun'un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına, yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İsmail'in başı Memnun, üç karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Tabii hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey'in de.

KAYGISIZLAR OYUNCU KADROSU

Canlandıran oyuncu Karakter Ercan Yazgan Memnun Kaygısız Halit Akçatepe Berber İsmail Ayşen Gruda Sabriye Kaygısız Çiçek Dilligil Kafiye Kaygısız Ülkü Duru (1994-1996)

Süeda Çil (1996-1997)

Tilbe Saran (1997)

Betül Arım (1998) Terbiye Kaygısız Gülçin Hatıhan (1994-1997)

Meltem Savcı (1997)

Zeyno Eracar (1998) Zeynep Şenay Gürler Romalı Cazibe Şoray Uzun Kültigin Damla Özen Burcu Yalçın Avşar (1994-1996)

Kubilay Karslıoğlu (1996-1997)

Serkan Ercan (1998) Eleman Kaygısız Zinnur Karaca (1994)

Bilge Parlak (1994-1996)

Dolunay Soysert (1996-1997)

Sibel Seyhan (1998) Hostes Kaygısız Ziya Kürküt (1994-1997)

Murat Coşkuner (1998) Fenasi Mustafa Arslan Müdür Mustafa Yılmaz Köksal Yılmaz Usta Ömer Duran Alper Tevfik İnceoğlu Kürşat Hakkı Üstün (1994-1996)

Rıza Pekkutsal (1996-1998) Hacı Gaffur Ayten Erman Ceberra Figen İskender Suzan Hanım Erol Durak Kuaför Tayfun Ayşegül Uygurer Havalı Deniz Ahmet Demir Muhtar Tuluğ Çizgen Fıskiye Selahattin Fırat Bakkal Cevat Volkan Girgin Çırak

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