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Hadi ipucu sorusu: Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları kimler? İşte Kaygısızlar oyuncu kadrosu

Kaygısızlar'ın başrol oyuncuları, Hadi bilgi yarışmasının bu günkü ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bugün saat 12.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar için önem arz ediyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, işte Kaygısızlar başrol oyuncuları

29.08.2018 - 10:19 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu olarak bir döneme damgasını vuran Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları soruldu. İşte Kaygısızlar'ın bgaşrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu

KAYGISIZLAR BAŞROL OYUNCULARI

Kaygısızlar'ın başrolünde EMmenun Kaygısız'ı canlandıran Ercan Yazgan, Berber İsmail'i canlandıran Halit Akçatepe, Sabriye Kaygısız'ı canlandıran Ayşen Gruda ve Kafiye Kaygısız'ı canlandıran Çiçek Dilligil gibi usta isimler yer alıyordu. İşte Kaygısızlar dizisinin konusu ve tam oyuncu kadrosu

KAYGISIZLAR DİZİSİNİN KONUSU

Kaygısızlar, senaryosunu Tükenmezkalem Film Grubu'nun yazdığı, sırasıyla Kanal D , Star TV, Kanal 6, tekrar Kanal D ve son olarak tekrar Star TV'de yayınlanmış komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Memnun Kaygısız, Ordulu ve çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye'yi görür ve o an ona aşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye'yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun'un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına, yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İsmail'in başı Memnun, üç karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Tabii hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey'in de. 

KAYGISIZLAR OYUNCU KADROSU

Canlandıran oyuncu Karakter
Ercan Yazgan Memnun Kaygısız
Halit Akçatepe Berber İsmail
Ayşen Gruda Sabriye Kaygısız
Çiçek Dilligil Kafiye Kaygısız
Ülkü Duru (1994-1996)
Süeda Çil (1996-1997)
Tilbe Saran (1997)
Betül Arım (1998)		 Terbiye Kaygısız
Gülçin Hatıhan (1994-1997)
Meltem Savcı (1997)
Zeyno Eracar (1998)		 Zeynep
Şenay Gürler Romalı Cazibe
Şoray Uzun Kültigin
Damla Özen Burcu
Yalçın Avşar (1994-1996)
Kubilay Karslıoğlu (1996-1997)
Serkan Ercan (1998)		 Eleman Kaygısız
Zinnur Karaca (1994)
Bilge Parlak (1994-1996)
Dolunay Soysert (1996-1997)
Sibel Seyhan (1998)		 Hostes Kaygısız
Ziya Kürküt (1994-1997)
Murat Coşkuner (1998)		 Fenasi
Mustafa Arslan Müdür Mustafa
Yılmaz Köksal Yılmaz Usta
Ömer Duran Alper
Tevfik İnceoğlu Kürşat
Hakkı Üstün (1994-1996)
Rıza Pekkutsal (1996-1998)		 Hacı Gaffur
Ayten Erman Ceberra
Figen İskender Suzan Hanım
Erol Durak Kuaför Tayfun
Ayşegül Uygurer Havalı Deniz
Ahmet Demir Muhtar
Tuluğ Çizgen Fıskiye
Selahattin Fırat Bakkal Cevat
Volkan Girgin Çırak

 

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