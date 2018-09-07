Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Her gün 20.30'da, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 12.30 ve 20.30'da canlı olarak yapılan bilgi yarışması Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan ipucu paylaşımında " Nurhan Damcıoğlu'nu tanıyoruzdur. Sahnede tiyatral bir şekilde şarkı söyleyip, bu şarkı eşliğinde dans ediyor. Ülkemizde de bu türün Huysuz Virjin’le birlikte öncülerinden. Aşina olduğumuz bu dans türünün ismini biliyor muyuz?" sorusu yer aldı. Peki, ipucu sorusu olan Nurhan Damcıoğlu'nun yaptığı dans türü Kanto nedir? Nurhan Damcıoğlu kimdir? İşte detaylar...

Soru:

Nurhan Damcıoğlu'nun yaptığı dans türü nedir?

Cevap: Kanto

KANTO NEDİR?

Kanto, tuluat tiyatrosunda kadın bir sanatçı tarafındanşarkı ve bu şarkı eşliğinde yapılan dans. Kanto sözcüğü Türkçeye İtalyanca cantoKantat sözcüğündengeçmiştir. Oldukça hareketli ve coşturucu bir şarkı ve dans türü olan kantonun en tanınmış siması Nurhan Damcıoğlu'dur.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

Nurhan Damcıoğlu, 1 Mayıs 1941 tarihinde dünyaya geldi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Bale dersleri de alan Damcıoğlu, Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı.

16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi ve halen devam etmektedir.

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