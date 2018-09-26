Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward'ı tanıyor musunuz? Yengeç Restaurant'da kasiyerlik yapıyor ama çalışmayı pek sevmeyen biri. Peki bu arkadaşımız hangi müzik aletini çalıyor biliyor musunuz?" denildi. Peki, Squidward'ın çaldığı müzik aleti hangisi? İşte 26 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Soru:

Sünger Bob'un arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor?

Cevap: Klarnet

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'Yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor.

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

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