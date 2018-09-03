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Hadi ipucu sorusu: Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özelliği ne? 3 Eylül Hadi

Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özelliği, Hadi bilgi yarışmasının bu günkü ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bugün saat 20.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar için önem arz ediyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özellikleri

03.09.2018 - 18:42 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu olarak Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özellikleri işaret edildi. İşte Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özellikleri ve bayrakların detayları...

HADİ İPUCU: TUNUS, BAHREYN VE SİNGAPUR'UN BAYRAKLARININ ORTAK ÖZELLİĞİ

Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özellikerini araştıran Hadi yarışmacıları için bayraklara dair detayları haberimizde toparladık. Tunus ve Singapur'un bayraklarında kırmızı beyaz rekleri ile ay yıldız dikkatleri çekiyor. Ancak Bahreyn bayrağında sadece kırmızı ve beyaz renklerin ortak özellik olduğu görülüyor.

TUNUS BAYRAĞI

Tunus bayrağı, günümüzde kullanılan haline yakın bir görünümde ilk olarak 19. yüzyılda ortalarında kullanılmaya başlanmış, ülkenin resmi bayrağı olarak da 1 Haziran 1959'da göklere çekilmiş, 3 Temmuz 1999'da gerçekleştirilen ufak değişiklik ile bayrak bugünkü güncel halini almıştır.

Bayrak, kırmızı bir zemin üzerine oluşmakta olup, bayrağın tam ortasında beyaz bir daire bulunmaktadır. Beyaz dairenin içerisine ise kırmızı renkte hilal ve beş köşeli yıldız konumlandırılmıştır. Bayrakta kullanılan hilal ve yıldız İslamiyetin simgesi olarak kullanılmakta olup, kırmızı renk ülkenin bir dönem bağlı bir vilayeti konumunda olduğu Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen direnişi ifade etmektedir.

Bayrakta yer alan hilal, 1999'a kadar kullanılan bayrakta daha kısa bir görünüme sahipken, bu tarihte yapılan değişiklik ile hilalin uç kısımları biraz daha uzatılmıştır.

SİNGAPUR BAYRAĞI

Singapur bayrağı, zemin kırmızı(üstte) ve beyaz olmak üzere iki eşit yatay şeritten oluşmaktadır. Kırmızı şeridin gönder tarafında arkası gönder tarafına doğru olan beyaz bir hilal ve o hilalin ucunda daire şekli oluşturmuş beş adet beş köşeli beyaz yıldız bulunmaktadır.

BAHREYN BAYRAĞI

Bahreyn'in ulusal bayrağında kırmızı zemin üzerinde, sol yanında beş üçgen çıkıntı bulunan beyaz kısım bulunur. Beyaz Bölümün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntısı İslâm'ın beş şartından birini simgeler. Zemin rengi kırmızı tarih boyunca İran liman kentlerinin geleneksel rengi olmuştur.

Bilinen ilk Bahreyn bayrağı tamamen kırmızı olmasına rağmen, daha sonraları beyaz bölümde daha fazla üçgen çıkıntı bulunan modellerde ortaya çıkmıştır. 2002 yılında İslam'ın beş şartını sembolize etmesi göz önünde bulundurularak bu üçgenlerin sayısı yasal olarak belirtilmiştir.

 

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