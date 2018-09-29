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Hadi ipucu sorusu: Veni vidi vici, Geldim, gördüm, yendim sözü kime aittir? 29 Eylül Hadi sorusu

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Akşam saat 20.30'da yayınlanacak olan Hadi yarışması için ipucu sorusu, "Veni vidi vici, Geldim, gördüm, yendim sözü kime aittir?" oldu. Yarışmacılar sorunun yanıtını merak ediyorlar. İşte 29 Eylül Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

29.09.2018 - 15:55 | Güncelleme:

Akşam 20.30'da yayınlanacak olan Hadi yarışmasının ipucu sorusu verildi. İnstagram hesabı üzerinden yayınlanan ipucu sorusu, "Veni vidi vici, Geldim, gördüm, yendim sözü kime aittir?" oldu.  Akşam yarışacak olan yarışmacılar için büyük kolaylık sağlayacak. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Veni vidi vici, Geldim, gördüm, yendim sözü kime aittir?

"Hadi bu akşam 20:30'da.
'Geldim, gördüm, yendim' sözünü hepimiz duymuşuzdur. Yani meşhur ''Veni vidi vici'' Peki kim tarafından nerede söylendiğini biliyor muyuz? Tokat’ın Zile ilçesinde söylenmiş? Nerede söylendiği bizden geldiğine göre kimin söylediği de sizden gelsin"

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Sorunun yanıtı: Julius Sezar 

Veni, vidi, vici ünlü Latince deyiş. Veni, vidi, vici Latince venire, videre, vincere fiilerinin birinci tekil şahıs geçmiş zaman halidir. Türkçe karşılığı; "Geldim, gördüm, yendim"dir.

TARİHİ

Bu cümle Julius Sezar tarafından Roma senatosu'na yazılmış Zela Savaşındaki zaferini anlatan mektupta geçer. Sezar İtalya'nın Pompei ilçesinde Pontus'lu Pharnaces II'ye karşı kazandığı zaferin ardından Roma Senatosuna gönderdiği mektupta bu cümleyi kullanmıştır. Bu kısa ve özlü söz sadece Sezar'ın zaferinin büyüklüğünü değil, onun askeri hünerini de vurgulamaktadır. Farklı bir bakış açısından (Sezar aynı dönemde bir iç savaşı da sürdürmektedir), bu özdeyiş aristokratlardan oluşmuş ve geleneksel olarak Roma Cumhuriyeti'ndeki en güçlü grubu temsil eden senatoyu küçümseyişinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Tarihi kaynaklara göre, MÖ 100 veya MÖ 44 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Roma İmparatoru Julius Sezar, Pontus asıllı Basforos kralı II. Pharneke ile Zile Altıağaç mevkiinde çok kanlı bir savaş yapar. Savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verir. Ancak savaşı Roma İmparatoru Julius Sezar kazanır. Bunun üzerine dünyaca ünlü sözü ”Veni-vidi-vici” (Geldim-gördüm-yendim) diyerek, durumu Roma'ya bildirir.

Sezar, Pompei'de kaleye taş bir kitabe yaptırarak, dünyaca ünlü bu sözünü oraya da yazdırır. Günümüzde Pompei Kalesi'nde bulunan kitabeleri ziyaret etmek için her yıl çok sayıda turist ilçeye gelirken, bazı tarihçiler bu kitabenin Sezar tarafından yapılan asıl kitabe olmadığını, gerçek kitabenin çalındığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini, ama bu sözün Zile İlçesi'nde söylendiğinin tüm kaynaklarda geçtiği de ifade edilmektedir. Ayrıca Zile'nin Yıldıztepe kasabasından çıkarılan pek çok antik eserin üzerinde "Veni-vidi-vici" yazısının görüldüğü ifade edilmektedir.

 

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