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Hadi Sacko: Türk futbolu ileri bir seviyede

AA

MKE Ankaragücü'nün Malili futbolcusu Hadi Sacko, Türk futbolunun ileri seviyede olduğunu, bunun da burada futbol oynamayı zevkli bir hale getirdiğini söyledi

Hadi Sacko

Beştepe Tesisleri'nde, soruları yanıtlayan Malili futbolcu, "Türk futbolu ileri bir seviyede. Öncelikle çok üst seviyede ve kaliteli takımlar var. Çok üst seviyede futbolcular var. Burada sıradan futbolcu yok. Bu da burada futbol oynamayı daha zevkli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin taraftarlarından da övgüyle bahseden başarılı futbolcu, "Ankaragücü taraftarının bende çok özel bir yeri var. Her futbolcu böyle bir taraftar karşısında oynamak ister." dedi.

Taraftarların yerinin kendisinde çok ayrı olduğuna dikkati çeken Sacko, "Çünkü sizi kalben ve son dakikaya kadar destekliyorlar. Siz de doğal olarak o enerjiyle beraber çok daha iyi bir performans gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR EKİBİMİZ VAR"

MKE Ankaragücü'nün başarılı sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin henüz ligde kalmadığını belirterek, "Tabii ki 'yüzde yüz ligde kaldık' diyemeyiz. Yarın ne olacağını bilemezsiniz." görüşlerini dile getirdi.

"Biz ekip olarak her maça ayrı hazırlanıyoruz" diyen Malili oyuncu, "Çok iyi bir ekibimiz var. Çok güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Ortam gayet güzel." ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ 'BAŞARIYA AÇ', TARAFTAR 'İNANILMAZ"

Hadi Sacko, antrenman sahasındaki "Aşk Ankaragücü'dür" ifadesini değerlendirerek, "Benim için tek bir anlamı var. Biz bir aileyiz. Ailenin önemine vurgu yapılıyor. Çok güzel bir anlam katıyor." şeklinde görüş belirtti.

Ankaragücü ve taraftarlarını da tek kelimeyle anlatan Sacko, "Ankaragücü 'Başarıya aç', Taraftar 'İnanılmaz." diye konuştu.

Özel durumlarda yaptığı bir hareketin olmadığına vurgu yapan 25 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Orgill gibi özel bir hareketim yok. Öncelikle son zamanlarda gol atmadım. Herhangi bir takım arkadaşım gol attığında takım olarak çok seviniyoruz. Bir araya gelip, birbirimize sarılıyoruz. Sevinci beraber paylaşıyoruz."

SÜPER LİG HEYECANI

MKE Ankaragücü'nün Malili sağ kanat futbolcusu Hadi Sacko, sarı-lacivertli ekipten teklif geldiğinde büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

Sacko, sözlerini şöyle tamamladı:

"İspanya 2. Ligi'nden, Süper Lig'e geldiğimde heyecanlandım. Ankaragücü'nden gelen teklifi duyunca da heyecanlanmıştım. Türkiye Ligi, daha üst seviyede, rekabetçi ve daha zorlu bir lig. Benim için yeni bir maceraydı. Kendimi kanıtlamak açısından yeni bir ortam. O yüzden sevindim. 'İspanya 2. Ligi' deyip geçmeyin. İkinci lig çok mücadeleci ve çok zorlu bir ligdir. Süper Lig'e kıyasla çok açık bir futbol oynanmıyor. Burada çok daha açık bir futbol oynanıyor. Bu da göze hoş gelen bir futbol."

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