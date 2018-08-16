Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bu akşam film ve müzik gecesi kapsamında sorular sorulacak. Hadi ekibi bu akşamın ipucusunu müzikten yayımlayarak nota portresini işaret etti. Peki Nota portresi nedir? Nota portresinin özellikleri nelerdir? Nota portresinin diğer adı nedir? İşte detaylar...

NOTA PORTRESİ NEDİR? NOTA PORTRESİNİN ÇİZGİ VE ARALIK ÖZELLİKLERİ

Notaların üzerine yazıldığı beş çizgi, dört eşit aralıktan oluşan şekle porte ya da dizek adı verilir. Notalar portenin üzerinde aldıkları yere göre birbirinden ayırt edilir.

Porte İlave Çizgisi:

Portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.

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