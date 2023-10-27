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        Haberler Magazin Hadise doğum gününü kutladı! Ünlü şarkıcının pastası gündem oldu! - Magazin haberleri

        Hadise doğum gününü kutladı! Ünlü şarkıcının pastası gündem oldu!

        Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Hadise'nin pastası sosyal medyanın diline düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:24
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        Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, 22 Ekim'de 38'inci yaşına girdi. Dün akşam doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan sevenlerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının pastası dikkat çekti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Çırağan Sarayı'nda evlendiği Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra tek celsede boşanan Hadise, geçtiğimiz akşam sevdikleriyle gerçekleştirdiği bir partide 38. yaşını kutladı. Ünlü ismin pastası sosyal medyanın gündemine geldi.

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        Hadise doğum günü pozlarını sosyal medyadan: "Bu yıl kendime söz veriyorum, sadece mutluluktan ağlayacağım!" notuyla paylaştı.

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        Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise'nin pastasına: "Nişan pastası mı bu?", "Düğün pastası gibi", "Doğum günü pastasına hiç benzemiyor" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Hadise'nin doğum günü pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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