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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma süreci gündeme bomba gibi düşmüştü. 30 Nisan'da nikah masasına oturan çift resmen boşandı. Peki hakkında bu kadar konuşulan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

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  • Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı!

    Mehmet Dinçerler ve Hadise çiftinin 5 aylık evliliklerini sonlandırmalarının ardından Mehmet Dinçerler kimdir sorusu yayılmaya başladı. Boşanma sürecinde yaşadıkları krizlerle gündeme gelen çift Beykoz Adliyesinde evliliklerini sonlandırdı.

    Peki Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşanma sürecinde neler oldu? İşte detayları…
  • Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı!

    MEHMET DİNÇERLER NE İŞ YAPIYOR?

    Dinçerler, Türkiye’de zincir gıda ağı bulunan Hacı Sayid’in kurucularıdır. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak adını taşıyan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.
  • Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı!

    Burhan Dinçerler, Gloria Jean’s Coffees’in isim haklarını 2012 yılında satın almış ve Mehmet Dinçerler’e vermiştir. Mehmet Dinçerler Türkiye’de 65 şubeden oluşan kahve zincirini geliştirerek yeniden piyasaya kazandırmıştır.

    Ayrıca Mehmet Dinçerler Vadi İstanbul’da açılan Magnolia Bakery’ninde yatırımcısıdır. 
  • Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı!

    MEHMET DİNÇERLE KAÇ YAŞINDA?

    23 Ağustos 1988 doğumlu olan Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir.
  • Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı!

    MEHMET DİNÇERLER VE HADİSE BOŞANDI

    Mehmet Dinçerler ile evlendikten kısa bir süre sonra Hadise’nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutumlarından dolayı yapılan iddialar ortaya atılmıştı. Çift 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi’nde bugün sonlandırdı.

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