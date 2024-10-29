Hadise'ye 39'uncu yaş günü partisi
39'uncu yaşına basan Hadise, doğum gününü aralarında; Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Fırat Çelik gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı bir partiyle kutladı. Hadise'nin paylaşımlarında sevgilisi Şenol Sönmez'in fotoğrafına yer vermemesi dikkat çekti
Şarkıcı Hadise, 39'uncu yaşına özel bir parti organize etti.
Yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisi Şenol Sönmez ile keyifli bir gece geçiren Hadise, yaş günü partisi için sarı parlak bir kostüm giymeyi tercih etti.
Hadise'nin doğum günü partisine ise adeta ünlü isimler akın etti.
Geceye; Seda Bakan, Yasemin Sakallıoğlu - eşi Burak Yırtar, Şükrü Özyıldız, Fırat Çelik gibi ünlü isimler katıldı.
Ünlü şarkıcı, gecede arkadaşlarıyla çektirdiği keyifli karelerini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Hadise'nin paylaşımlarında sevgilisi Şenol Sönmez'in fotoğrafına yer vermemesi dikkat çekti.
Yayımlanan fotoğraflarda Hadise'nin tüm gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte dans edip şarkı söyleyip dans ettiği görüldü.
Hadise - Seda Bakan
Şükrü Özyıldız - Hadise
Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar - Hadise