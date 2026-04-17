Hadrianopolis Antik Kenti'nde 1500 yıllık bıçaklar gün yüzüne çıkarıldı

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Prof. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, antik kentte kazı çalışmaları sırasında 'Hamamlı Yapı Kompleksi' olarak adlandırdıkları yapının mutfak bölümünde bıçak seti ortaya çıkardıklarını söyledi.

Bıçakların boyutlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Çelikbaş, "Tip olarak birbirine çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. Dört bıçak ortaya çıktı ve yanlarında da bir bileme taşı da mevcuttu. Bıçaklar ilk çıktığı zaman çok parçalıydı. Yaklaşık 250 civarında parçadan oluşuyordu. Bu parçaları laboratuvarımızda birleştirdik ve bıçakların tekrar aynı formlarına kavuşmasını sağladık" dedi.

REKLAM

Çelikbaş, bıçakların önemine değinerek, "Bıçakların aynı yerde çıkmış olması Hamamlı Yapı Kompleksi'nde yaşayan insanların hayvancılıkla uğraştığını işaret ediyor çünkü Hadrianopolis'te antik dönemde, özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığını zaten arkeolojik veriler bizlere sunmuştu. Bu bıçakların da ortaya çıkması, antik dönemde Hadrianopolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin yaşadığını göstermiş oldu" diye konuştu.

Bıçakların tipolojik açıdan ender rastlanan örnekler olduğuna işaret eden Çelikbaş, şöyle devam etti:

"Bunların set halinde çıkması da çok önemli. Hem metodolojik olarak hem de buradaki sosyal hayatla ilgili önemli veriler sunması açısından önemli arkeolojik veriler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, bıçakların yanında da bileme taşı ortaya çıktı. Bileme taşı da bizim için önemli çünkü özellikle Türk-İslam döneminde, Osmanlı döneminde Eskipazar yöresinde ortaya çıkarılan bir taş ocağı var, buna 'kösüre taşı' deniyor. Bu kösüre taşı, Osmanlı döneminde özellikle bıçak ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan bir taş türü ve o dönemde çok ünlü."

Çelikbaş, kösüre taşının da kazı alanında bıçaklarla birlikte ortaya çıkmasının, kösüre taşının bilinenden çok daha eski dönemlere kadar insanlar tarafından kullanıldığını da kanıtlamış olduğunu belirterek, "Bıçak setinin milattan sonra 5'inci, 6'ncı yüzyıla ait olduğunu da stratigrafik açıdan tespit etmiş olduk. Dolayısıyla Hadrianopolis coğrafyasında ve günümüz Eskipazar'ında da devam eden hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık 1500 yıldır kesintisiz devam ettiğini de bizlere göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.