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Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

AA

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

adıyaman

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.

Necati Tuncay idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden sürücü ile araçlarda bulunan Fatma ve Reyyan Tuncay tedavi gördükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Necati, Fatma ve Reyyan Tuncay'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

 

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