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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Hafif ve sağlıklı alternatif arayanlar için: Ramazan'ın on beşinci gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü

        Hafif ve sağlıklı alternatif arayanlar için: Ramazan'ın on beşinci gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü

        Ramazan ayının yarısını geride bıraktığımız bugünde de iftar sofralarında lezzet şöleni devam ediyor. Haberimizde akşam için pişirebileceğiniz sağlıklı alternatifleri derledik. İşte, sizin için Ramazan'ın 15. gününde hazırlayabileceğiniz menü önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 08:30
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        15. güne özel iftar menüsü!
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        Bugünle birlikte Ramazan ayını yarılamış bulunmaktayız. Her gün yapılan güzel yemeklerin yanı sıra bazen daha hafif ve sağlıklı alternatiflere ihtiyaç duyanlar için bir menü hazırladık. İşte, Ramazan'ın 15. günü için yapabileceğiniz örnek iftar menüsüne dair detaylar...

        EZOGELİN ÇORBASI

        MALZEMELER:

        2 çorba kaşığı kırmızı mercimek

        2 çorba kaşığı bulgur

        2 çorba kaşığı pirinç

        1 orta boy kuru soğan

        1 Yemek kaşığı biber salçası

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        5 su bardağı su (İsteğe bağlı et suyu ekleyebilirsiniz)

        1 tatlı kaşığı kuru nane

        1 tatlı kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı karabiber

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        1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılabilir)

        YAPILIŞI:

        Soğanlarınızı küçük küçük doğradıktan sonra derin bir tencereye sıvı yağ ile birlikte soğanlarınızı koyup kavurun. İçerisine önceden yıkadığınız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından suyunu ilave edin ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadığında ocağın altını kısıp tencerenin kapağını kapatın.

        Bu aşamada ayrı bir tencere içerisinde sıvı yağ ile salçayı kavurun. Daha sonra nane, pul biber, karabiber ve biraz su ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz bu sosu pişen çorbanızın üzerine dökün. Çorbanızı 5 dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        FIRINDA LEVREK

        MALZEMELER:

        1 adet levrek (temizlenmiş)

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        1 limon (ince dilimlenmiş)

        3 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)

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        Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve toz pul biber

        Taze biberiye veya maydanoz (üzerini süslemek için)

        YAPILIŞI:

        Levreği bir kaba alıp iyice yıkadıktan sonra suyunu süzün. Ardından balığın iç ve dış kısmını tuz ve karabiberle iyice ovun. Bu aşamada sosunu yapabilirsiniz. Bir kase alın ve zeytinyağını, limon suyunu, doğranmış sarımsağı, tuzu, karabiberi ve pul biberi karıştırın. Levreğinizi hazırladığınız sosun içine koyun. Eğer bütün olarak pişirecekseniz, balığın içine de bu sosu sürebilirsiniz.

        Buzdolabında en az yarım saat kadar marine edin. Marine olan levreğinizi çıkartıp yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine kalan sostan dökün. Fırında kontrollü bir şekilde 30-40 dakika kadar pişirin. Balığın eti beyazlayıp kolayca ayrıldığında pişmiş hale gelir, pişen levreğinizi fırından çıkartıp maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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        FIRINDA BEBEK PATATES

        MALZEMELER:

        30 adet bebek patates (kişi sayınıza göre azaltabilirsiniz)

        4 yemek kaşığı zeytinyağı

        Yarım limonun suyu

        1 çay kaşığı kekik

        1 çay kaşığı karabiber

        2 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)

        1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        Parmesan peyniri ya da kaşar peyniri (üzeri için)

        YAPILIŞI:

        Bebek patateslerinizi yıkayıp ortadan ikiye bölün. Ardından derin bir tencereye alıp suda haşlayın. İçerisine tuzunu ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha pişirip altını kapatın. Soğuması için sudan çıkartın ve kenara alın. Bu aşamada sosunu yapabilirsiniz: Zeytinyağını, limon suyunu, kaşarı ve baharatlarını karıştırın.

        Daha sonra patateslerinizi bu sosla birleştirin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye iç kısımları tabana gelecek şekilde dizin. (Bu sırada isterseniz bardakla biraz bastırıp dağıtabilirsiniz.) İsterseniz üzeri için ekstra sarımsak tozu ve kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Dizdiğiniz patatesleri fırında 220 derecede 30 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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        NARLI ROKA SALATASI

        MALZEMELER:

        1 adet nar

        1 demet roka

        2 dilim tulum peyniri

        1 avuç ceviz

        SOSU İÇİN:

        Yarım limon

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        2 yemek kaşığı nar ekşisi

        İsteğe bağlı balzamik sirke ve tuz

        YAPILIŞI:

        Cevizi gelişigüzel doğrayıp bir tavada zeytinyağıyla kavurun. Bu sırada rokayı elinizle parçalara ayırıp servis tabağına alın. Daha sonra tulum peynirini parçalara ayırıp rokanın üzerine serpin.

        Cevizleri de ilave ettikten sonra salatayı hafifçe karıştırın. Bu aşamada sızma zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve sirkeyle bir sos hazırlayın ve salatayla harmanlayın. Üzerine ayıkladığınız narları ilave ederek servis tabağınıza alıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

        FIRINDA TAHİN HELVASI

        MALZEMELER:

        350 gram tahinli helva (istediğiniz herhangi bir çeşidi)

        1 yemek kaşığı limon suyu

        1 çay bardağı süt

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        1,5 tatlı kaşığı tereyağı

        YAPILIŞI:

        Helvanızı küp küp doğrayın ve derin bir kabın içerisine alın. Üzerine sütünü, oda sıcaklığındaki tereyağını ve limon suyunu ilave edin. Bir çatal yardımıyla hepsini ezin ya da blenderden geçirin.

        Hazırladığınız karışımı, küçük güveç ya da ısıya dayanıklı kapların içerisine paylaştırın. (İsterseniz tek bir tane büyük yuvarlak bir güveç kabında da pişirebilirsiniz.) 190 derecede ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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