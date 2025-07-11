Kaza saat, 22.30 sıralarında Kula - Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Eşme’den Kula istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. (36) idaresindeki hafriyat kamyonu, aynı yönde giden ve plakası belirlenemeyen Hayati Akkaş (56) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü yola savurulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan Raziye K.'nın yaralandığını, yola savrulan traktör sürücüsü Hayati Akkaş'ın ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Raziye K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kula–Eşme karayolu, olay yerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan Raziye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.