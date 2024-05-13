AMELİYAT OLDU

Ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu ameliyat olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan; "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.