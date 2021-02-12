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Hafta sonu alkol satışı yasak mı? (13-14 Şubat) Hafta sonu sokağa çıkma yasağında içki (alkol) yasağı hangi gün, kaça kadar?

Tüm dünyada etkileri devam eden koronavirüs salgını ile ilgili kısıtlamalar devam ediyor. Uygulanan kısıtlamalardan biri de alkol satışı ile ilgili. Peki bu hafta sonu da alkol (içki) satışı yasak mı? İşte konuyla ilgili son durum...

Hafta sonu alkol satışı yasak mı? (13-14 Şubat) Hafta sonu sokağa çıkma yasağında içki (alkol) yasağı hangi gü

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan biri de hafta içi ve hafta sonunda ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları oldu. Marketler ve bakkallar hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarına dair en çok merak edilen şeylerden biri de alkol satışı oldu. Hafta sonu (6-7 Şubat) alkol satışı yasak mı? Hasta sonu sokağa çıkma yasağında alkol (içki) yasağı hangi gün, kaça kadar uygulanıyor?

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın son kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında yer alan "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması" ifadeleri yer alıyor.

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