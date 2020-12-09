Covid-19 salgınının bulaş hızını düşürmek için getirilen kısıtlamalar genişletiliyor. 1 Aralık Salı gününden itibaren uygulamada olan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Hafta sonu uygulanan kısıtlamalar genişletildi. Hafta sonu alkol satışı yasak mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yasaklandı mı?

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın son kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında yer alan "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması" ifadeleri yer alıyor.