Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 148 lira seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 1 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…