Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! İşte 14 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor. Doların yükselmesi ve artan enerji fiyatlarının ABD'de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle altında ibre ters yönlü hareket ediyor. Ons altın haftayı 5.021 dolar seviyesinde kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.134,90
Satış: 7.136,03
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.017,11
Satış: 5.021,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.415,85
Satış: 11.667,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.663,39
Satış: 46.526,90
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.582,00
Satış: 47.216,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.760,34
Satış: 23.334,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.663,39
Satış: 46.526,90
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.203,81
Satış: 49.454,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.923,24
Satış: 5.201,56
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.519,52
Satış: 6.851,51
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.097,00
Satış: 117.951,00